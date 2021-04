Do EÚ nedorazí načas časť z plánovanej dodávky vakcín od AstraZenecy

Londýn/Brusel 10. apríla (TASR) - Do Európskej únie (EÚ) tento týždeň nedorazí polovica z plánovaných dodávok vakcín proti koronavírusu od firmy AstraZeneca. Oneskorenie dodania zásielok očkovacej látky v piatok pre agentúru AFP potvrdil hovorca tejto britsko-švédskej spoločnosti.



"Európsku komisiu (EK) a členské štáty sme minulý týždeň informovali, že jedna z dvoch šarží určená na dodanie v tomto týždni si bude (ešte) vyžadovať preskúmanie a bude doručená čoskoro," povedal hovorca AstraZenecy. Dodal však, že spoločnosť plánuje stihnúť sľúbené termíny dodania vakcín stanovené pre druhý kvartál roka 2021.



Britský denník Financial Times v piatok napísal, že AstraZeneca plánuje do členských štátov EÚ, Nórska a na Island tento týždeň doručiť len 1,3 milióna dávok svojej vakcíny namiesto plánovaných 2,6 milióna dávok. Obdobne znížený počet dávok však pocítia všetky zmienené krajiny, doplnil denník.



AFP pripomína, že piatkové oznámenie o oneskorenom dodaní väčšieho množstva dávok vakcíny od AstraZenecy nie je ojedinelým prípadom.



K oznámeniu omeškania došlo v rovnaký deň, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) informovala, že preveruje možnú spojitosť medzi vakcínou spoločnosti AstraZeneca a prípadmi zriedkavej poruchy krvných ciev.



EMA spresnila, že preveruje päť prípadov syndrómu kapilárneho úniku, ktorý sa prejavuje únikom tekutiny z ciev, čo spôsobuje opuch tkanív a pokles krvného tlaku.



Bezpečnostný výbor EMA zverejnil v stredu dlho očakávané stanovisko, v ktorom uviedol, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca.



Odborníkom EMA sa nateraz nepodarilo identifikovať rizikové faktory, ktoré by mohli podmieniť tvorbu krvných zrazením. Pravdepodobným vysvetlením však môže byť "imunitná odpoveď" jednotlivcov na zaočkovanie touto vakcínou, informovala v stredu na brífingu v Amsterdame výkonná riaditeľka EMA Emer Cookeová.