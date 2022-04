Do Fínska dorazili tri lode NATO, aby sa tam zúčastnili na cvičení

Helsinki 25. apríla (TASR) - Tri vojnové lode NATO dorazili v pondelok do fínskeho prístavného mesta Turku, aby sa tam zúčastnili na vojenskom cvičení fínskeho námorníctva. Fínsko v súčasnosti zvažuje možnosť vstupu do NATO pre rastúce napätie v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Litovská mínonoska LVNS Virsaitis a mínolovky - estónska ENS Sakala a holandská HNLMS Schiedam - budú nacvičovať spolu s dvoma mínolovkami z fínskej flotily, uviedlo vo vyhlásení fínske ministerstvo obrany.



Začiatok dvojdňového vojenského cvičenia je naplánovaný na štvrtok 28. apríla. Je zamerané na precvičenie protiopatrení, ktoré sa uplatňujú pri používaní vodných mín a na prácu vo viacnárodnej štruktúre, uvádza fínsky rezort obrany. Tieto manévre majú pripraviť fínske lode na účasť na inom cvičení NATO v roku 2022.



Fínska premiérka Sanna Marinová 13. apríla uviedla, že jej krajina príjme rozhodnutie o tom, či požiada o vstup do Severoatlantickej aliancie v priebehu nasledujúcich týždňov.



Fínsko a susedné Švédsko sú blízkymi partnermi NATO, avšak obe krajiny sa doposiaľ vyhýbali vstupu do Aliancie, ktorá bola založená v roku 1949 ako protiváha voči Sovietskemu zväzu v časoch studenej vojny, píše Reuters. Podľa Marinovej sa však po ruskej invázii na Ukrajinu všetko zmenilo.



Podpora verejnosti vo Švédsku i Fínsku pre vstup do NATO po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu stúpla. Švédske i Fínske bulvárne média v pondelok informovali o dohode vlád oboch krajín, že žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) predložia súčasne v polovici mája.