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Do fondu technologii Paríž zmobilizoval ďalších 13 miliárd eur
Francúzsky rezort konštatoval, že 50 % investícií v rámci novej fázy bude smerovaných do deeptech spoločností, čiže do firiem, ktoré vyvíjajú inovatívne technológie.
Autor TASR
Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsko zmobilizovalo 13 miliárd eur od inštitucionálnych investorov v rámci tretej fázy svojej iniciatívy na financovanie francúzskych a európskych technologických spoločností. Uviedlo to v piatok francúzske ministerstvo financií. Cieľom novej fázy je zvýšiť do konca roka 2030 objem financií vo fonde technologickej suverenity na takmer 31 miliárd eur, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom počas konferencie VivaTech v Paríži. Iniciatívu odštartovali v roku 2020. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Francúzsky rezort konštatoval, že 50 % investícií v rámci novej fázy bude smerovaných do deeptech spoločností, čiže do firiem, ktoré vyvíjajú inovatívne technológie. Novými prispievateľmi do fondu sú poisťovňa Carac, železničný operátor SNCF, parížska dopravná skupina RATP, zbrojovky Naval Group a MBDA a prevádzkovateľ telekomunikačných družíc Eutelsat.
Mobilizácia nových financií má podporiť primárne ponuky akcií (IPO) francúzskych malých a stredných firiem, pomôcť ich rastu a zároveň zachovaniu ich ukotvenia vo Francúzsku a Európe.
Francúzsky rezort konštatoval, že 50 % investícií v rámci novej fázy bude smerovaných do deeptech spoločností, čiže do firiem, ktoré vyvíjajú inovatívne technológie. Novými prispievateľmi do fondu sú poisťovňa Carac, železničný operátor SNCF, parížska dopravná skupina RATP, zbrojovky Naval Group a MBDA a prevádzkovateľ telekomunikačných družíc Eutelsat.
Mobilizácia nových financií má podporiť primárne ponuky akcií (IPO) francúzskych malých a stredných firiem, pomôcť ich rastu a zároveň zachovaniu ich ukotvenia vo Francúzsku a Európe.