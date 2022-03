Do Francúzska prišlo od začiatku ruskej invázie vyše 7000 utečencov

Paríž 10. marca (TASR) - Od začiatku ruskej invázie prišlo z Ukrajiny do Francúzska viac ako 7000 ľudí. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN s odvolaním sa na Marlene Schiappovú, ktorá má na francúzskom ministerstve vnútra na starosti problematiku občianstva.



Väčšinu z celkového počtu 7251 utečencov, ktorí dorazili do Francúzska, tvoria ženy a deti. Ukrajinské občianstvo má 6967 z nich, spresnilo francúzske ministerstvo vnútra.



"Dnes máme pre týchto ľudí hľadajúcich útočište 25.000 miest," povedal francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin a dodal, že Francúzsko zaznamenalo za dva dni 3000 takých príchodov.



Vyjadrenia prichádzajú deň po tom, čo Francúzsko spustilo medzirezortnú krízovú jednotku, ktorá má pripraviť a riadiť príchod ukrajinských utečencov do Francúzska.



Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z Ukrajiny za dva týždne utieklo pred vojnou už viac ako 2,3 milióna ľudí. Viac ako polovica z nich prišla do Poľska.