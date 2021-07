Do Francúzska vrátili pozostatky napoleonského generála Gudina

Francúzsky generál, prvý konzul a francúzsky cisár Napoleon Bonaparte, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž 14. júla (TASR) - Pozostatky jedného z Napoleonových obľúbených generálov sa vrátili do Francúzska – dva roky po tom, ako ich objavili na západe Ruska.Jednonohá kostra Charlesa-Étienna Gudina de La Sablonniera (1768 – 1812) sa našla v parku pod základmi tanečného parketu. Jeho identitu potvrdili na základe testov DNA.Gudina zasiahla delová guľa pri meste Smolensk počas francúzskej invázie do Ruska v roku 1812. Tri dni po amputácii nohy podľahol gangréne, jeho srdce pochovali vo Francúzsku.Rakvu s jeho pozostatkami v utorok oficiálne prijala francúzska ministerka pre záležitosti vojnových veteránov Genevieve Darrieussecqová. Na slávnostnom akte sa zúčastnila i čestná stráž v dobových napoleonských uniformách.Plány na väčšiu ceremóniu s účasťou francúzskych a ruských predstaviteľov však na pozadí napätých vzťahov medzi Parížom a Moskvou zrušili, informuje stanica BBC.Gudin, ktorý mal aristokratický pôvod, bol veteránom francúzskych revolučných vojen i napoleonských vojen. Navštevoval rovnakú vojenskú školu ako Napoleon.Počas Napoleonovej neúspešnej invázie do Ruska viedol útok proti ruskej armáde pri meste Smolensk. Pátranie po jeho ostatkoch sa začalo v máji 2019 pod dohľadom francúzskeho historika Pierra Malinowského s podporou Kremľa.Bádatelia využili memoáre Louisa-Nicolasa Davouta, ďalšieho francúzskeho generála z napoleonskej éry, ktorý organizoval Gudinov pohreb a popísal miesto uloženia jeho ostatkov.Napriek tomu, že Napoleonova Veľká armáda, pozostávajúca zo 400.000 mužov, postupovala v Rusku rýchlo a zmocnila sa Moskvy, bola počas krutej zimy nútená stiahnuť sa.Na západe Ruska v tomto roku slávnostne pochovali pozostatky 120 francúzskych a ruských vojakov, troch žien a troch chlapcov, ktorí zahynuli počas ústupu Francúzov z Moskvy. Podľa vedcov tieto ženy poskytovali vojakom potraviny a prvú pomoc, zatiaľ čo chlapci slúžili ako bubeníci.