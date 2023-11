Do Gazy dorazila prvá poľná nemocnica od vypuknutia konfliktu

Rafah 20. novembra (TASR) - Do Pásma Gazy dorazila v pondelok poľná nemocnica zaslaná Jordánskom. Od vypuknutia vojny Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v tejto enkláve ide o vôbec prvú takúto zásielku, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Poľná nemocnica bude stáť v meste Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy, povedal generálny riaditeľ nemocníc v Gaze Muhammad Zakút. Podmienky, v akých pracujú tamojšie nemocnice, označil za katastrofálne s tým, že denne pribúdajú stovky zranených.



Jordánska poľná nemocnica dorazila do Gazy spoločne so 17 zdravotníkmi a 40 kamiónmi lekárskej pomoci. Čiastočne by mohla zmierniť tlak, akému sú tam vystavené zdravotnícke zariadenia a služby. V oblasti totiž podľa miestnych predstaviteľov nie je dostatok zdravotníkov ani sanitiek.



AFP pripomína, že všetok tovar, ako aj osoby prichádzajúce do Gazy cez hraničný priechod Rafah s Egyptom podliehajú schváleniu zo strany Izraela. Tamojší predstavitelia informovali, že v pondelok cez tento priechod prišlo do Gazy aj šesť sanitiek z Kuvajtu.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré riadi Hamas, si izraelské útoky v tejto palestínskej enkláve vyžiadali už najmenej 13.000 prevažne civilných obetí na životoch a približne 30.000 zranených.



Vojna v Gaze vypukla po bezprecedentných útokoch Hamasu, pri ktorých militanti z tohto hnutia a ďalších skupín vpadli 7. októbra do Izraela, kde pozabíjali 1200 ľudí a ďalších 240 rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy.



Po týždňoch intenzívneho odvetného bombardovania zo strany izraelskej armády a v dôsledku nedostatočných dodávok paliva a zdravotníckeho materiálu do Pásma Gazy prestala fungovať väčšina tamojších nemocníc.