Do Gazy ide loď s humanitárnou pomocou; na palube je aj Greta Thunberg

Tel Aviv 2. júna (TASR) - Loď s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy, na ktorej sa plaví aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vyplávala v nedeľu z talianskeho prístavného mesta Catania. Cieľom akcie je dostať sa po mori do Pásma Gazy, dopraviť tam humanitárnu pomoc - detskú výživu, lieky a ďalšie základné potreby -, a upriamiť pozornosť na humanitárnu krízu v palestínskej enkláve. S odvolaním sa na hovorkyňu medzinárodnej koalície Freedom Flotilla o tom v noci na pondelok informovala agentúra DPA, píše TASR.



Loď s názvom Madleen prevádzkuje koalícia Flotily slobody (FFC) - nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo snaží spochybniť izraelskú kontrolu nad prístupom do Pásma Gazy po mori.



Organizátori akcie tvrdia, že ich misia „nie je charitatívna“, ale ide o formu nenásilného protestu proti tomu, čo označili za „nezákonné obliehanie Izraelom a eskalujúce vojnové zločiny“.



Thunbergová sa stala celosvetovo známou v tínedžerskom veku ako environmentálna aktivistka. Pred vyplávaním lode na more na tlačovej konferencii zdôraznila, že misia sa koná „bez ohľadu na prekážky“, pretože „v momente, keď sa prestaneme snažiť (prekonať prekážky), stratíme svoju ľudskosť“. „Bez ohľadu na to, aká nebezpečná je táto misia, ani zďaleka nie je taká nebezpečná ako mlčanie celého sveta tvárou v tvár genocíde,“ uviedla.



Izrael dôrazne popiera obvinenia, že sa v Pásme Gazy dopúšťa genocídy. Takéto výroky označuje za urážku na cti a súčasť širšej kampane na delegitimizáciu židovského štátu.



Izraelské úrady tvrdia, že námorná blokáda, ktorá platí od roku 2007, je nevyhnutným bezpečnostným opatrením proti pašovaniu zbraní pre palestínske radikálne hnutie Hamas.



Pred mesiacom sa podobnú cestu ako posádka lode Madleen pokúsila uskutočniť iná skupina aktivistov, no ich snahu narušil požiar na jednej z ich lodí pri Malte. Aktivisti vtedy tvrdili, že išlo o útok dronom, čo však maltská vláda poprela.



Brazílsky aktivista Thiago Ávila v nedeľu na tlačovej konferencii v Catanii označil projekt s loďou Madleen za súčasť pokusov prelomiť izraelskú blokádu palestínskej enklávy aj na súši. Doplnil, že akcia „Globálny pochod do Gazy“ by mala v polovici júna z Egypta doraziť na hraničný priechod Rafah.