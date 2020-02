Do Gazy pricestovali egyptskí vyjednávači. Cieľom je zmierniť napätie

Gaza 10. februára (TASR) - S cieľom zmierniť napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi pricestovala v pondelok do pásma Gazy delegácia egyptských vyjednávačov.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Egypt už dlho zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



Podľa AFP bližšie podrobnosti o programe misie egyptskej delegácie zatiaľ nie sú známe. Prišla však v situácii, keď sa počet útokov Palestínčanov voči Izraelu zvýšil, pričom takmer každý deň je územie na juhu Izraela ohrozované raketovou a mínometnou paľbou a zápalnými balónmi vybavenými aj podomácky zhotovenými výbušninami.



Izrael na tieto útoky odpovedá náletmi na objekty pripisované hnutiu Hamas. Naposledy k nim došlo v pondelok ráno, keď izraelské letectvo v odvete za vypálenie rakety na juh Izraela z nedele večera zaútočilo na niekoľko objektov vojenskej infraštruktúry.



Počet takýchto palestínskych útokov nasledovaných odvetou Izraela sa zvýšil od 28. januára, keď prezident USA Donald Trump zverejnil svoju víziu riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a narazil pritom na jej odmietnutie zo strany palestínskeho vedenia.



Ak by sa Trumpov plán realizoval, Izrael by získal úplnú kontrolu nad Jeruzalemom a "zelenú" na pripojenie všetkých židovských osád a ďalších častí územia na západnom brehu rieky Jordán k svojmu územiu. Výmenou za to plán Palestínčanom ponúka možnosť vytvoriť si vlastný štát na zostávajúcich územiach Západného brehu a v pásme Gazy.



Izrael a Hamas viedli od roku 2008 medzi sebou už tri vojny. K vystreľovaniu rakiet z pásma Gazy a následným izraelským odvetám dochádza pomerne často aj napriek doterajšiemu prímeriu, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka Egyptu a ktoré v novembri ukončilo dva dni prudkých bojov medzi ozbrojencami z pásma Gazy a izraelskou armádou.



Izrael, Európska únia i Spojené štáty zaraďujú Hamas medzi teroristické organizácie.