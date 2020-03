Do Grécka dorazili prví policajti vyslaní cez Frontex

Brusel 11. marca (TASR) - Prví členovia z približne 100-člennej skupiny príslušníkov pohraničnej stráže z členských štátov EÚ, ktorú vyslala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), dorazili v stredu do gréckeho regiónu Evros. Oznámila to hovorkyňa agentúry Ewa Moncurová.



Podľa jej vyjadrenia, ktoré tlmočila tlačová agentúra DPA, ostatní príslušníci pohraničnej stráže sú už na ceste do Grécka. Slovensko vyšle osem policajtov, ktorí budú vykonávať hraničný dozor v priestore hraničného priechodu Kastanies.



Grécka vláda na základe kritickej situácie, ktorá vznikla na prelome februára a marca na grécko–tureckej hranici, požiadala Frontex o nasadenie tímu rýchleho pohraničného zásahu. Ten má prispieť k upokojeniu situácie v oblasti a k zabráneniu vstupu nelegálnych migrantov na územie EÚ.



Všetci členovia pohraničnej stráže po príchode do Grécka budú oboznámení o najnovšej situácii a v piatok (13.3) budú nasadení do terénu, na pozemnú hranicu medzi Gréckom a Tureckom.



Situácia medzi Gréckom a Tureckom a aj EÚ a Tureckom sa dostala do stavu napätia potom, čo turecký prezident Recep Tayip Erdogan koncom februára oznámil, že turecké úrady nebudú brániť migrantom pri vstupe do Európskej únie. Po jeho oznámení sa tisíce migrantov presunulo na grécko-turecké pozemné hranice alebo sa pokúsili preplávať Egejské more a dostať sa na najbližšie grécke ostrovy.



Grécko na túto situáciu zareagovalo nasadením vyše 35.000 policajtov pozdĺž pozemnej hranice s Tureckom, ktorí proti migrantom snažiacim sa o prechod do krajiny neváhajú použiť slzný plyn a vodné delá. DPA upozornila, že tureckí policajti z druhej strany hranice použili slzný plyn proti gréckym policajtom. Oba štáty sa navzájom obviňujú zo šírenia dezinformácií o tom, čo sa naozaj deje v pohraničí.