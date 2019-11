Do Grécka dorazilo počas víkendu viac ako 700 nových utečencov

Atény 18. novembra (TASR) - Na grécke ostrovy sa počas uplynulého víkendu priplavilo približne 730 ľudí a ďalších 658 vyzdvihli záchranári z lodí a člnov vo vodách Stredozemného mora. S odvolaním sa na pobrežné hliadky a Frontex o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Počet utečencov a migrantov prichádzajúcich do Grécka sa od apríla výrazne zvýšil a dosiahol úroveň spred dvoch rokov.



Od začiatku tohto roka prišlo do Grécka námornou trasou celkovo 47.098 ľudí a ďalších 12.350 dorazilo po súši. Pričom vlani ich do krajiny prišlo celkovo 50.508 a v roku 2017 iba 36.310.



Okrem rastúceho počtu nových utečencov situáciu v preplnených táboroch na ostrov Lesbos, Chios, Leros, Samos a Kos komplikuje aj pomalý proces posudzovania žiadostí o azyl.



V registračných táboroch na gréckych ostrovoch na východe Egejského mora sa v súčasnosti podľa úradov nachádza takmer 36.000 migrantov, pričom ich kapacita je len približne 6200. Ďalších 1500 prečkáva v menších zariadeniach.



Grécka vláda preto rozhodla, že do konca roka prevezie približne 20.000 migrantov z ostrovov na pevninu, kde sa už konali viaceré protesty proti tomuto zámeru. V súvislosti s výrazným nárastom prichádzajúcich migrantov grécky parlament začiatkom novembra schválil zákon, ktorý sprísňuje a urýchľuje azylové procedúry.



V pondelok presunuli na kontinent skupinu ďalších 179 migrantov.