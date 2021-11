Do Grécka letecky evakuovali vyše 100 Afgancov ohrozených Talibanom

Solún 22. novembra (TASR) - Vyše 100 Afgancom, pokladaným za ohrozených vládou radikálneho hnutia Taliban, udelili v pondelok v Grécku dočasné útočisko. Do severogréckeho mesta Solún ich evakuovali špeciálnym letom. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Grécki predstavitelia uviedli, že medzi 119 ľuďmi na palube sa nachádzal aj bývalý afganský minister pre pohraničné a kmeňové záležitosti Muhibulláh Samím. Ďalšími pasažiermi boli právnik, ktorý žaloval podozrivých bojovníkov Talibanu, aktivisti za práva žien a sudkyňa.



Pasažieri zostanú v Grécku dovtedy, kým nebudú môcť odcestovať do iných krajín, napríklad do Spojených štátov a Kanady.



Grécko posilnilo bezpečnostné opatrenia na svojej východnej hranici, aby zabránilo opakovaniu nekontrolovateľnej migračnej vlny z roku 2015, keď na grécke územie ilegálne vstúpilo z Turecka približne milión ľudí a smerovali do prosperujúcejších európskych krajín.



Napriek obavám Grécko nezaznamenalo túto jeseň veľkú vlnu afganských utečencov, ktorí by sa pokúšali o ilegálny vstup.



Grécko letecky priviezlo aj skupinu afganských sudkýň a bývalých členiek parlamentu spolu s ich rodinami, celkovo okolo 700 ľudí.