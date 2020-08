Do Grécka prišlo z Turecka oveľa menej migrantov ako vlani

Atény 4. augusta (TASR) - Grécko za posledné štyri mesiace zaznamenalo podstatne nižší počet migrantov a utečencov prichádzajúcich z Turecka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Dôvodom je najmä zintenzívnenie hraničných kontrol a čiastočne aj koronavírusová pandémia. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Od apríla do júla tohto roka zaznamenalo Grécko príchod 850 migrantov a utečencov. V rovnakom období v roku 2019 ich bolo 12.363. V preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch sa ale stále nachádzajú desaťtisíce ľudí. Grécka vláda tak začala presúvať tisíce migrantov do zabezpečenejších zariadení v pevninskom Grécku, ktoré ľudskoprávni aktivisti prirovnávajú k väzniciam.



Podľa námestníka gréckeho ministra pre migráciu Jorgosa Kumutsakosa je Turecko nepredvídateľným susedom, ktorý má pod kontrolou štyri milióny utečencov a migrantov. Podľa neho nikto nemôže vylúčiť, že sa ich pokúsi využiť. Turecko, v ktorom sa nachádza až 3,6 milióna sýrskych utečencov, totiž začiatkom roka vyhlasovalo, že povolí migrantom cestovať do Európy, keďže už naďalej nemôže zvládať nové vlny ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.



V marci sa napätie medzi Gréckom a Tureckom zvýšilo po tom, ako sa tisíce utečencov pokúšali ilegálne prekročiť grécko-turecké hranice a vstúpiť na územie Európskej únie.



Podľa agentúry Reuters sa v rokoch 2015 a 2016 z Turecka dostal na grécke pobrežie viac ako milión ľudí utekajúcich pred konfliktmi.