Do Grécka priviezli prvých 9750 dávok vakcíny proti koronavírusu

Atény 25. decembra (TASR) - Do Grécka dorazilo v piatok večer prvých 9750 dávok vakcíny proti novému koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AP.



Karavan s dodávkou vakcín prešiel do Grécka cez hranice s Bulharskom, pričom vozidlo sprevádzalo šesť policajných áut, ako ukázal videozáznam natočený pri prekračovaní hraníc.



Očkovanie sa začne v nedeľu v piatich aténskych nemocniciach - ako prví dostanú vakcínu zdravotníci a starší ľudia žijúci v ošetrovateľských domovoch. V prvých dňoch bude očkovacia látka podaná aj gréckej prezidentke Katerine Sakellaropulovej, premiérovi Kyriakosovi Mitsotakisovi a celkovo 42 členov vlády, ako aj predstaviteľom opozície a príslušníkom tamojšej armády a polície.



V Grécku hlásili v piatok 617 nových prípadov nákazy koronavírusom za 24 hodín a 50 ďalších úmrtí. Hoci sú aktuálne počty infikovaných nižšie než boli v uplynulom období, tamojší predstavitelia sú opatrní vzhľadom na riziko šírenia nákazy počas zimných prázdnin a sviatkov, poznamenala AP.



V piatok zatvorili v metropole Atény päť staníc metra, aby tak ľuďom zabránili zhromažďovať sa na námestiach a uliciach v centre mesta. V krajine naďalej platí od 22.00 h do 05.00 h nočný zákaz vychádzania, ktorý bol zavedený na vianočné sviatky. V rámci druhého gréckeho lockdownu sú zatvorené všetky maloobchodné predajne, zábavné podniky, reštaurácie, bary aj kaviarne.