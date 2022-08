Do Grécka sa v auguste chcelo dostať zhruba 25.000 migrantov

Atény 25. augusta (TASR) - Do Grécka sa v priebehu augusta pokúsilo dostať cez hranice s Tureckom približne 25.000 nelegálnych migrantov. Vo štvrtok to uviedol hovorca gréckej vlády Jannis Oikonomu, píše agentúra AFP.



Grécko podľa hovorcu aktuálne čelí "zvýšenému migračnému tlaku" na pozemnej hranici s Tureckom aj v Egejskom mori. "Iba v auguste, ktorý sa ešte ani neskončil, sa pokúsilo nelegálne prejsť cez grécko-turecké hranice 25.000 migrantov," povedal.



Grécka vláda v utorok oznámila, že v rámci opatrení proti narastajúcej nelegálnej migrácii rozšíri 40-kilometrový plot na rieke Marica (grécky: Evros), ktorá tvorí hranice medzi Gréckom a Tureckom, o ďalších 80 kilometrov.



Vláda na hraniciach s Tureckom nainštaluje aj termokamery a nasadí tam ďalších 250 príslušníkov pohraničnej stráže, dodal hovorca Oikonomu.



Atény už niekoľkokrát obvinili Ankaru z úmyselného posielania tisícov utečencov žijúcich v Turecku na grécke územie. Turecko a niektoré ľudskoprávne skupiny zase obviňujú Grécko, že migrantov, ktorí sa dostali na grécke územie, vyhosťujú späť do Turecka bez toho, aby im umožnili podať žiadosť o azyl. Obe krajiny sa už niekoľko rokov sporia o rozsah svojich výsostných vôd a využitie ložísk ropy a plynu na tamojšom morskom dne.