< sekcia Zahraničie
Do Grónska pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády
Podľa médií nie je bežné, aby taký vysokopostavený armádny veliteľ ako Boysen letel do Grónska.
Autor TASR
Nuuk 19. januára (TASR) - Lietadlo spoločnosti Atlantic Airways s dánskym vojenským personálom na palube pristálo v pondelok večer v grónskej metropole Nuuk. Informovala o tom dánska televízia DR a verejnoprávna televízia TV2, píše TASR.
O začiatku presunu týchto bojových jednotiek dánskej armády do Grónska informovala DR už počas dňa, pričom ich nasadenie na ostrove označila za „významný príspevok“. Tieto jednotky sprevádza náčelník generálneho štábu dánskej armády Peter Boysen.
Podľa médií nie je bežné, aby taký vysokopostavený armádny veliteľ ako Boysen letel do Grónska. Vníma sa to preto ako jasný signál okolitému svetu.
Vojaci z Dánska a niekoľkých európskych členov NATO začali do grónska prichádzať od minulej stredy a od oznámenia posilnenej vojenskej prítomnosti. Toto nasadenie je súčasťou cvičenia Arctic Endurance.
Generálmajor Sren Andersen, náčelník arktického veliteľstva a koordinátor spomínaného cvičenia, v sobotu grónskej televízii KNR povedal, že v Nuuku je umiestnených najmenej 100 vojakov a ďalších 100 ich je v Kangerlussuaqu.
Andersen cez víkend pre denník Le Monde uviedol, že pre cvičenie Arctic Endurance v Grónsku a pod vedením Dánska nebol stanovený žiadny termín ukončenia.
„Zvažujeme posilnenie našej prítomnosti a cvičenia v priebehu celého roka,“ uviedol Andersen. "V misii budeme pokračovať rok, možno dva, v spolupráci so zahraničnými vojakmi. Snažíme sa určiť harmonogram nasadenia vojsk v Grónsku v roku 2026 a v nasledujúcom roku, takže ide o dlhodobú misiu," dodal Andersen.
Ako informovala agentúra AFP, dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen v rozhovore so generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem navrhol, aby do Grónska bola vyslaná monitorovacia misia NATO. Rutteho odpoveď na túto iniciatívu bola v príspevku na sociálnych sieťach skôr vyhýbavá. Uviedol, že s dánskym ministrom hovorili o tom, aká dôležitá je Arktída - vrátane Grónska - pre spoločnú bezpečnosť. Avizoval, že spoluprácu spojencov na týchto dôležitých otázkach.
O začiatku presunu týchto bojových jednotiek dánskej armády do Grónska informovala DR už počas dňa, pričom ich nasadenie na ostrove označila za „významný príspevok“. Tieto jednotky sprevádza náčelník generálneho štábu dánskej armády Peter Boysen.
Podľa médií nie je bežné, aby taký vysokopostavený armádny veliteľ ako Boysen letel do Grónska. Vníma sa to preto ako jasný signál okolitému svetu.
Vojaci z Dánska a niekoľkých európskych členov NATO začali do grónska prichádzať od minulej stredy a od oznámenia posilnenej vojenskej prítomnosti. Toto nasadenie je súčasťou cvičenia Arctic Endurance.
Generálmajor Sren Andersen, náčelník arktického veliteľstva a koordinátor spomínaného cvičenia, v sobotu grónskej televízii KNR povedal, že v Nuuku je umiestnených najmenej 100 vojakov a ďalších 100 ich je v Kangerlussuaqu.
Andersen cez víkend pre denník Le Monde uviedol, že pre cvičenie Arctic Endurance v Grónsku a pod vedením Dánska nebol stanovený žiadny termín ukončenia.
„Zvažujeme posilnenie našej prítomnosti a cvičenia v priebehu celého roka,“ uviedol Andersen. "V misii budeme pokračovať rok, možno dva, v spolupráci so zahraničnými vojakmi. Snažíme sa určiť harmonogram nasadenia vojsk v Grónsku v roku 2026 a v nasledujúcom roku, takže ide o dlhodobú misiu," dodal Andersen.
Ako informovala agentúra AFP, dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen v rozhovore so generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem navrhol, aby do Grónska bola vyslaná monitorovacia misia NATO. Rutteho odpoveď na túto iniciatívu bola v príspevku na sociálnych sieťach skôr vyhýbavá. Uviedol, že s dánskym ministrom hovorili o tom, aká dôležitá je Arktída - vrátane Grónska - pre spoločnú bezpečnosť. Avizoval, že spoluprácu spojencov na týchto dôležitých otázkach.