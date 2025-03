Do Grónska v piatok odcestuje aj americký viceprezident J.D. Vance

Washington 25. marca (TASR) - Americký viceprezident J. D. Vance v piatok odcestuje na návštevu Grónska. Uviedol, že na autonómnom území Dánska chce skontrolovať jeho bezpečnosť. Do Grónska mala pôvodne odcestovať iba Vanceova manželka Usha s ďalšími americkými predstaviteľmi. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.



"Okolo Ushinej návštevy Grónska bolo toľko nadšenia," uviedol Vance vo videu na sociálnej sieti X. "Nechcem, aby si to všetko užila sama a tak som sa rozhodol, že sa k nej pridám," vyhlásil.



Biely dom v nedeľu oznámil, že americká delegácia, ktorej súčasťou je aj druhá dáma USA so svojím synom, navštívi Grónsko od štvrtka do soboty. Chce si pozrieť historické pamiatky, dozvedieť sa viac o grónskom dedičstve a pozrieť si tradičné preteky psích záprahov v meste Sisimiut. Podľa medializovaných informácií bude v delegácii aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



"Ideme skontrolovať, ako to tam vyzerá," povedal v utorok Vance. "V mene prezidenta (Donalda) Trumpa môžem povedať, že chceme posilniť bezpečnosť obyvateľov Grónska, pretože si myslíme, že je to dôležité pre bezpečnosť celého sveta," dodal



Americký prezident Donald Trump už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a na uskutočnenie tohto zámeru dokonca nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



Grónsko má strategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA. Začiatkom januára navštívil grónske hlavné mesto Nuuk aj Trumpov syn Donald Trump mladší.



Cestu americkej delegácie krátko po miestnych parlamentných voľbách a počas koaličných rokovaní ostro kritizovali grónski aj dánski predstavitelia.



Grónska vláda upozornila, že americkú delegáciu nikto nepozval. Odchádzajúci grónsky premiér Múte Egede ju označil za provokáciu a obvinil Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí Grónska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová pre rozhlasovú stanicu DR povedala, že návšteva je prejavom neprijateľného tlaku vyvíjaného na Grónsko a Dánsko.