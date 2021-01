Do Guatemaly dorazilo najmenej 9000 migrantov, mieria do USA

Na snímke guatemalskí vojaci dohliadajú na situáciu spojenú s príchodom migrantov z Hondurasu, 16. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Na snímke honduraskí migranti dúfajú, že sa dostanú cez hranice do USA, 16. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Guatemala 17. januára (TASR) - Najmenej 9000 honduraských migrantov, ktorí mieria do USA, do soboty prekročilo hranice Guatemaly. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Časti prvej skupiny asi 6000 migrantov, ktorá na hranice s Guatemalou dorazila v piatok večer, sa podarilo prejsť cez policajné barikády. Ďalšia skupina 3000 migrantov sa na územie Guatemaly dostala v sobotu, informovali guatemalské úrady.V prichádzajúcom dave bolo často vidieť aj rodiny s deťmi, píše AFP. Mnohí mali na tvárach ochranné rúška. Najmä týmto rodinám polícia povolila hranicu prekročiť, opisuje situáciu na mieste diania AFP. Neozbrojení policajti sa podľa vlastných slov obávali, že použitie slzotvorného plynu by mohlo spôsobiť straty na životoch.Pohraničná polícia si údajne od migrantov žiadala vidieť doklady totožnosti, ako aj negatívny výsledok testu na koronavírus. Mnohým sa však podarilo hranice prekročiť aj bez neho.Niekoľko stoviek migrantov guatemalskí policajti však v piatok aj zadržali. Informácie o možných zatknutia za sobotu nateraz nie sú známe, píše agentúra Reuters.Migranti z Hondurasu sa cez Guatemalu plánujú dostať do Mexika a následne prekročiť tamojšiu severnú hranicu s USA. Touto cestou sa do Spojených štátov vydávajú tisíce ľudí už mesiace, ich plány však značne narušila pandémie koronavírusu a v jej dôsledku zatvorené hranice.Guatemalská vláda prostredníctvom vyhlásenia odsúdila prichádzajúce davy migrantov akoa apelovala na Honduras, aby voči masovému odchodu svojich občanov zasiahol. Honduras, Guatemala a Mexiko na pomoc so situáciou vyslali tisícky policajtov.Honduras, ktorý už dlhodobo sužuje chudoba, vysoká miera nezamestnanosti a násilie spojené s gangmi a drogovou činnosťou, bol navyše vlani v novembri zasiahnutý dvoma silnými hurikánmi.Napriek tomu, že sa migrantom podarilo prejsť guatemalské hranice, očakáva sa, že na problém narazia v Mexiku, približuje Reuters. Mexické ministerstvo zahraničných vecí v sobotu apelovalo na guatemalské úrady, aby migrantom zabránili v postupovaní na mexickú hranicu z dôvodu šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.Prvý tohtoročný pochod honduraských migrantov cez latinskú Ameriku až do USA prichádza len pár dní pred inauguráciou nového amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý prisľúbil návrat k otvorenejšej migračnej politike.