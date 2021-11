Do Guinnessovej knihy zapísali dieťa, ktoré sa narodilo v 22. týždni

Na nedatovanej snímke Curtis Means v nemocnici v Birminghame. Do Guinnessovej knihy rekordov zapísali chlapca z amerického štátu Alabama, ktorý sa narodil v prvom dni 22. týždňa tehotenstva a pri pôrode vážil len necelých 500 gramov. Curtis Means sa tak oficiálne stal držiteľom rekordu ako dieťa, ktoré prežilo narodenie v najranejšom štádiu tehotenstva, informovala agentúra AP. Foto: TASR/AP

Washington 11. novembra (TASR) - Do Guinnessovej knihy rekordov zapísali chlapca z amerického štátu Alabama, ktorý sa narodil v prvom dni 22. týždňa tehotenstva a pri pôrode vážil len necelých 500 gramov.Curtis Means sa tak oficiálne stal držiteľom rekordu ako dieťa, ktoré prežilo narodenie v najranejšom štádiu tehotenstva, informovala agentúra AP.Chlapec sa narodil 5. júla 2020 v univerzitnej nemocnici v meste Birmingham spolu so svojím dvojčaťom, ktoré však napokon neprežilo. Pri pôrode, ku ktorému došlo 132 dní pred riadnym termínom, vážil Curtis iba 420 gramov. Dnes má 16 mesiacov a teší sa dobrému zdraviu.Doterajší zápis v knihe Guinnessovových svetových rekordov patril inému americkému chlapcovi, Richardovi Hutchinsonovi z Wisconsinu, ktorý sa narodil v júni 2020 po 21 týždňoch a dvoch dňoch tehotenstva. Curtis Means ho teda "predbehol" len o jediný deň.Curtisov ošetrujúci lekár Brian Sims pripomenul, že zo štatistického hľadiska nemajú takto extrémne predčasne narodené deti v podstate žiadnu šancu na prežitie. Curtis Means to však za pomoci lekárov dokázal a postupne zosilnel natoľko, že ho mohli po 275 dňoch strávených v nemocnici prepustiť domov. V nemocnici ho špeciálni terapeuti naučili používať ústa a prijímať potravu.Kvôli svojmu extrémne predčasnému narodeniu stále potrebuje hadičku na kŕmenie a doplnkový prísun kyslíka. Avšak vzhľadom na to, ako predčasne sa narodil, je v dobrom zdravotnom stave.uviedol Brian Sims.Plod sa považuje za plne vyvinutý po 40 týždňoch tehotenstva. Curtisová matka však začala rodiť fakticky už v polovici tehotenstva, vysvetľuje AFP.