Demonštranti vtrhli do sídla Organizácie pre zákaz chemických zbraní

Haag 4. decembra (TASR) - Šiesti ľudia utrpeli zranenia, keď do sídla Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu v piatok vtrhli kurdskí demonštranti. Ako uviedol hovorca holandskej polície, v súvislosti s incidentom bolo zadržaných približne 50 ľudí, ktorých previezli na policajnú stanicu, informuje agentúra AFP.



Desiatky protestujúcich, ktorí tvrdia, že Turecko používa v severnom Iraku chemické zbrane, prerazili kordón ochrankárov a viacero z nich sa dostalo do vstupnej haly budovy OPCW. Potom ich zastavili príslušníci polície, uviedli pre AFP diplomatické zdroje.



Najmenej desiatka policajtov uzavrela cestu vedúcu k budove OPCW, ktorá sa nachádza oproti oficiálnej rezidencii holandského premiéra Marka Rutteho. Na mieste bolo i viacero vozidiel záchrannej služby a zdravotnícky vrtuľník. Zranenia utrpeli dvaja policajti a štyria protestujúci.



"Hlboké znepokojenie" nad piatkovou udalosťou vyjadrila britská delegácia pri tejto medzinárodnej organizácii. Dôkazy o údajnom používaní chemických zbraní Tureckom by podľa jej členov "mali byť OPCW predložené vhodnou cestou".



Strana kurdských pracujúcich (PKK), ako aj kurdské organizácie v Európe v posledných mesiacoch Turecko vinia z toho, že počas desiatok útokov na severe Iraku nasadila chemické zbrane, ako napríklad nervovo-paralytické látky či horčičný plyn (yperit). Ankara tieto obvinenia odmieta.



PKK je Tureckom, Spojenými štátmi a EÚ, ako aj ďalšími krajinami označovaná za teroristickú organizáciu. Boje medzi PKK a vládnymi silami na juhovýchode Turecka, kde žije prevažne kurdské obyvateľstvo, si od roku 1984 vyžiadali už viac ako 40.000 obetí. Po tom, čo v lete roku 2015 stroskotalo posledné z prímerí, turecká armáda opäť pravidelne podniká útoky proti Kurdom v severnom Iraku i na juhovýchode Turecka.