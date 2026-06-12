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Do Havany dorazila kolumbijská loď s humanitárnou pomocou
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú aj pravidelné a rozsiahle výpadky elektriny.
Autor TASR
Havana 12. júna (TASR) - Zásielka humanitárnej pomoci z Kolumbie v piatok dorazila na Kubu. Táto ostrovná krajina, na ktorú Spojené štáty v januári uvalili energetickú blokádu, v súčasnosti zápasí s hospodárskou krízou a vážnym nedostatkom kľúčových zásob, píše TASR podľa agentúr AFP a AP.
Loď ACR Caribe vyplávala z kolumbijského mesta Cartagena začiatkom júna a do Havany dorazila v piatok ráno miestneho času.
Z informácií kancelárie kolumbijského prezidenta Gustava Petra vyplýva, že loď prepravovala približne 100 ton potravín, liekov, zdravotných potrieb, solárnych panelov a ďalších položiek.
Pomoc bola doručená „vzhľadom na ťažkosti, ktorým ostrov odoláva v dôsledku nedávnych prírodných javov a zložitej energetickej a ekonomickej situácie“, uviedla kolumbijská vláda. AFP vysvetľuje, že Kuba sa stále spamätáva aj z hurikánu Melissa, ktorý krajinu zasiahol vlani v októbri.
Zásielky humanitárnej pomoci poslalo na Kubu aj Mexiko. Podľa AFP ich bolo od februára šesť, pričom k tomuto úsiliu prispeli tiež uruguajské a belizské organizácie.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú aj pravidelné a rozsiahle výpadky elektriny.
Situácia sa zhoršila po januárovom únose venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, keď americký prezident Donald Trump následne vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky suroviny na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu celkového objemu dodanej ropy. Odvtedy na ostrov priplával len jeden tanker z Ruska.
Trump tvrdí, že vedenie karibskej krajiny predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a viackrát naznačil možnosť prevzatia kontroly nad ostrovom.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil sankcie, ktoré na Kubu uvalil. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy.
Loď ACR Caribe vyplávala z kolumbijského mesta Cartagena začiatkom júna a do Havany dorazila v piatok ráno miestneho času.
Z informácií kancelárie kolumbijského prezidenta Gustava Petra vyplýva, že loď prepravovala približne 100 ton potravín, liekov, zdravotných potrieb, solárnych panelov a ďalších položiek.
Pomoc bola doručená „vzhľadom na ťažkosti, ktorým ostrov odoláva v dôsledku nedávnych prírodných javov a zložitej energetickej a ekonomickej situácie“, uviedla kolumbijská vláda. AFP vysvetľuje, že Kuba sa stále spamätáva aj z hurikánu Melissa, ktorý krajinu zasiahol vlani v októbri.
Zásielky humanitárnej pomoci poslalo na Kubu aj Mexiko. Podľa AFP ich bolo od februára šesť, pričom k tomuto úsiliu prispeli tiež uruguajské a belizské organizácie.
Kubánci dlhodobo trpia ekonomickou krízou, ktorej dôsledkom je nedostatok potravín, liekov a základných tovarov. Bežné sú aj pravidelné a rozsiahle výpadky elektriny.
Situácia sa zhoršila po januárovom únose venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, keď americký prezident Donald Trump následne vyhlásil ropné embargo a prerušil dodávky suroviny na Kubu. Caracas dovtedy dodával Havane zhruba polovicu celkového objemu dodanej ropy. Odvtedy na ostrov priplával len jeden tanker z Ruska.
Trump tvrdí, že vedenie karibskej krajiny predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť USA a viackrát naznačil možnosť prevzatia kontroly nad ostrovom.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil sankcie, ktoré na Kubu uvalil. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy.