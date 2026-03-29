Do Hodiny Zeme sa medzi poslednými zapojil Veľkonočný ostrov
Počas noci sa k iniciatíve postupne pridávali ďalšie pamiatky po celom svete.
Berlín/Wellington 29. marca (TASR) – Do celosvetovej iniciatívy Hodina Zeme sa ako posledné lokality v noci na nedeľu zapojili Veľkonočný ostrov pri pobreží Čile a americké mestá Los Angeles a San Francisco. Informovala o tom agentúra DPA.
Cieľom tejto iniciatívy je motivovať krajiny, aby na jednu hodinu vypli osvetlenie - napr. na známych budovách - a upozornili tak na zmenu klímy a úbytok prírody.
Mestá na pobreží Tichého oceána vrátane Los Angeles a San Francisca vypli svetlá o 20:30 h miestneho času a patrili medzi posledné v časovom slote, do ktorého patril aj newyorský mrakodrap Empire State Building či socha Krista Spasiteľa v brazílskom Riu de Janeiro.
V Európe v sobotu o 20:30 h zhaslo osvetlenie na Brandenburskej bráne v Berlíne, ako aj na ďalších pamiatkach vrátane dómu v Kolíne, Eiffelovej veže v Paríži či zámku Schönbrunn vo Viedni.
Podujatie odštartoval Nový Zéland, kde zhasli svetlá na pamiatkach v Aucklande vrátane veže Sky Tower a mosta Harbour Bridge, ako aj na budovách parlamentu vo Wellingtone.
Počas noci sa k iniciatíve postupne pridávali ďalšie pamiatky po celom svete.
Predstaviteľka nemeckej pobočky organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Viviane Raddatzová upozornila, že klimatická kríza sa v súčasnosti dostáva do úzadia v dôsledku mnohých globálnych výziev. „Neznamená to však, že mizne. Naopak, mnohé z týchto kríz ešte zhoršuje,“ uviedla.
Dodala, že prostredníctvom Hodiny Zeme sa otázka klimatických opatrení vracia do centra pozornosti verejnosti. „Ľuďom na tejto téme záleží a patrí na popredné miesto politickej agendy,“ zdôraznila.
Podujatie Hodina Zeme, ktoré sa koná už 20 rokov, vyzýva podporovateľov aj na to, aby „venovali Zemi hodinu“ a strávili 60 minút aktivitami prospešnými pre planétu.
Medzinárodná organizácia WWF uviedla, že v roku 2025 ľudia prisľúbili viac ako tri milióny hodín. Do tejto iniciatívy sa vlani zapojilo vyše 118 krajín a území.
