Do Iraku dorazilo 50.000 dávok vakcíny darovaných čínskou vládou

Bagdad 2. marca (TASR) - Prvých 50.000 dávok protikoronavírusovej vakcíny darovaných čínskou firmou Sinopharm dorazilo v utorok do Iraku. Iracké úrady tak môžu ešte v ten istý deň začať dlhoočakávanú vakcinačnú kampaň, informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



Tieto vakcíny budú distribuované do troch hlavných nemocníc v metropole Bagdad, a možno aj do niektorých provincií, vyjadril sa hovorca irackého rezortu zdravotníctva Sajf Badr, ktorého citovala agentúra AFP. Zároveň potvrdil, že Irak vakcínu získal od čínskej vlády bezplatne a že prvé dávky budú podané už v priebehu utorka.



Dodal tiež, že rezort zdravotníctva sa dohodol s čínskym veľvyslancom v Bagdade na nákupe ďalších dvoch miliónov dávok vakcíny. Koľko a či za ne bude musieť iracká vláda zaplatiť, však nateraz nepovedal.



Očkovanie bude v Iraku prebiehať bezplatne. Prioritne zaočkovaní budú zdravotníci, seniori a príslušníci bezpečnostných zložiek.



Podľa informácií, ktoré AFP získala ešte v januári od dvoch nemenovaných súčasných a jedného bývalého vládneho činiteľa, však v Iraku zaočkovali touto čínskou vakcínou niekoľko štátnych predstaviteľov už skôr. Neznámy vysokopostavený politik totiž údajne cez svoje kontakty v Číne získal 1000 dávok vakcíny, ktoré boli distribuované medzi irackých politikov a vládnych predstaviteľov, píše AFP.



Irak za posledné týždne zaznamenal prudký nárast infekcie koronavírusom. Denné prírastky prípadov nákazy sa tam pohybujú okolo 3000, sumarizuje francúzska tlačová agentúra.



V snahe znížiť mieru nákazy zaviedla iracká vláda celoplošný lockdown v piatky a cez víkendy, a nočný zákaz vychádzania počas ostaných pracovných dní. Nosenie ochranných rúšok je na verejnosti povinné. Obyvatelia však nariadenia vo veľkej miere ignorujú a polícia tiež neprejavuje snahu na ich vynútenie.