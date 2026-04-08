Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
< sekcia Zahraničie

Do Iránu pricestoval osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Arnault, francúzsky diplomat dlhodobo pôsobiaci v OSN, bol vymenovaný za Guterresovho osobného vyslanca pre konflikt v Iráne v marci.

Autor TASR
Washington/Teherán 8. apríla (TASR) – Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN Jean Arnault pricestoval v stredu do Iránu. Do islamskej republiky dorazil niekoľko hodín po tom, ako sa Washington a Teherán dohodli na dočasnom prímerí, hoci majú protichodné predstavy o konečnej mierovej dohode. Informovali o tom agentúry AP a Reuters, píše TASR.

Arnault „na pokyn generálneho tajomníka navštevuje krajiny po celom regióne, aby podporil všetky snahy zamerané na dosiahnutie úplného a trvalého riešenia tohto konfliktu“, uviedol vo vyhlásení hovorca OSN.

Vyslanec má podľa oznámenia naplánované stretnutia s iránskymi predstaviteľmi, aby si „vypočul ich názor na ďalší postup“ a potvrdil záväzok šéfa OSN Antónia Guterresa podporovať mierové urovnanie. Hovorca svetovej organizácie dodal, že Arnault vyzval všetkých lídrov, aby „si zvolili cestu mierového riešenia a ochrany civilistov“.

Arnault, francúzsky diplomat dlhodobo pôsobiaci v OSN, bol vymenovaný za Guterresovho osobného vyslanca pre konflikt v Iráne v marci. Na Blízky východ odcestoval v pondelok, OSN však neposkytla bližšie informácie o všetkých jeho plánovaných zastávkach.
.

Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu