Do Iránu smeruje z Turecka humanitárny konvoj
Ankara 10. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža a turecký Červený polmesiac v piatok vyslali z Turecka do Iránu núdzový humanitárny konvoj. Hovorca Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) Scott Craig upozornil na „zúfalú“ humanitárnu situáciu v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Humanitárne potreby v Iráne sú extrémne vysoké,“ povedal Craig pred odchodom konvoja z Ankary. „Potreby sa zmenia na základe toho, ako sa vyvinie situácia. Ale potreby budú ešte veľmi dlhú dobu kritické. Zdravotný systém v krajine je poškodený,“ konštatoval.
Rozsiahle škody na infraštruktúre podľa neho ešte viac zhoršilo krízu, ktorá má dopady na mentálne zdravie obyvateľov Iránu.
Táto humanitárna pomoc zahŕňa 200 súprav obsahujúcich zdravotnícke zásoby pre obete bombardovania. Turecký Červený polmesiac tiež zaslal štyri nákladné autá so 48 tonami pomoci vrátane prístreškov pre vysídlené rodiny, hygienické potreby a zdravotnícky materiál prvej pomoci.
Novinár AFP, ktorý bol na mieste, uviedol, že na vozidlách bol odkaz: „Humanitárne pomoc tureckého ľudu pre bratský ľud Iránu“.
Podľa Craiga ide o jednu z prvých medzinárodných dodávok humanitárnej pomoci do Iránu od začiatku vojny.
Šéfka Tureckého Červeného kríža Fatma Mericová Yilmazová tvrdí, že zhruba 3,6 percenta z 90 miliónov obyvateľov Iránu je vysídlených. Zničených je 62.000 domov a vyše 20.000 podnikov. Iránsky Červený polmesiac podľa nej utrpel rozsiahle straty - poškodených bolo 17 jeho centier a takmer 100 záchraniek.
Konvoj by mal podľa očakávaní doraziť do Teheránu v priebehu 48 hodín. Zásoby budú následne distribuované do centier pre vysídlených ľudí.
