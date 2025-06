Do Istanbulu na rokovania s Ruskom prišla už aj ukrajinská delegácia

Istanbul 2. júna (TASR) - Ukrajinská delegácia pricestovala do Istanbulu, kde sa v pondelok uskutoční druhé kolo priamych rokovaní s Ruskom. Podľa britskej stanice BBC to v pondelok potvrdil hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, píše TASR.



Stretnutie ukrajinskej a ruskej delegácie je naplánované na druhú polovicu dňa, spresnil Tychyj.



Ruská delegácia vedená asistentom ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimirom Medinským pricestovala do Istanbulu v nedeľu večer.



Rokovania sa uskutočnia v paláci Čiragan na brehu Bosporského prielivu. Podľa ruskej agentúry TASS by sa mali začať o 12.00 h SELČ.



V rámci prvého kola rokovaní v polovici mája sa obe strany dohodli na veľkej výmene vojnových zajatcov a na výmene dokumentov o tom, ako by mohla vyzerať ich vízia mierovej dohody.



Turecký denník Hürriyet na svojom webe v pondelok napísal, že Rusko oznámilo, že memorandum o svojich podmienkach predloží až priamo na rokovaniach.



Ukrajina medzičasom deklarovala, že ruskej strane navrhne prímerie v trvaní najmenej 30 dní, po ktorom má nasledovať návrat všetkých zajatcov zadržiavaných oboma stranami a ukrajinských detí odvlečených na územie ovládané Ruskom. Následne by sa malo uskutočniť stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.



Zelenskyj posledný bod ukrajinského plánu ozrejmil tým, že „kľúčové otázky môžu vyriešiť iba lídri.“ Kremeľ túto možnosť opakovane odmietol a uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa mohlo uskutočniť až po tom, čo rokovacie delegácie dosiahnu širšie dohody. Rusko pritom počas celej vojny spochybňuje Zelenského legitimitu. Putin v marci vyhlásil, že Zelenskyj by moc na Ukrajine mal pod dohľadom OSN odovzdať prechodnej vláde, ktorá by zorganizovala voľby.



Moskva tvrdí, že sa chce zaoberať „základnými príčinami“ konfliktu – tento pojem používa na označenie kombinácie rôznorodých požiadaviek vrátane obmedzenia ukrajinskej armády, zákazu vstupu Ukrajiny do NATO a rozsiahlych územných ústupkov.



Kyjev a Západ tieto výzvy odmietli a označili útok Ruska na Ukrajinu za imperiálne zaberanie cudzích území, konštatoval denník Hürriyet.