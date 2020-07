Do izolácie vo Fínsku musia ísť cestujúci z Rakúska či Švajčiarska

Helsinki 27. júla (TASR) - Cestujúci, ktorí do Fínska prichádzajú z Rakúska, Slovinska či Švajčiarska, musia odteraz po návrate podstúpiť 14-dňovú domácu karanténu. Dôvodom je skutočnosť, že v uvedených krajinách momentálne narastá počet osôb nakazených novým druhom koronavírusu. S odvolaním sa na fínske úrady o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Fínske úrady nevyžadujú po vstupe do krajiny izoláciu len pre cestujúcich vracajúcich sa z krajín, v ktorých za ostatné dva týždne zaznamenali maximálne osem nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov.



Helsinki v súlade s týmito kritériami medzičasom rozšírili povinnosť podstúpiť samoizoláciu aj po návrate z Česka, Francúzska, Luxemburska, Poľska, Portugalska, Španielska, Švédska, Alžírska i Austrálie.



Izolovať sa naopak nemusia po príchode do Fínska cestujúci prichádzajúci z Belgicka, Dánska, Estónska, Nemecka, Grécka, Maďarska, Islandu, Talianska, Litvy, Lotyšska, Lichtenštajnska, Malty, Holandska, Nórska či Slovenska. Ide totiž o štáty s nízkou mierou nákazy, píše DPA.



Fínsko uvoľnilo 13. júla obmedzenia pre cestujúcich z mnohých európskych krajín. V tejto severskej krajine dosiaľ zaznamenali zhruba 7400 prípadov nákazy novým koronavírusom a 329 súvisiacich úmrtí.