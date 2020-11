Do Izraela odcestovala prvá vládna delegácia z Bahrajnu

Manáma 18. novembra (TASR) - Prvá bahrajnská oficiálna vládna delegácia do Izraela v stredu odcestovala na prvom komerčnom lete štátnej leteckej spoločnosti Gulf Air do Tel Avivu. Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.



Cesta prichádza po tom, ako obe krajiny v septembri nastolili vzájomné diplomatické vzťahy na základe dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi a hodlajú ďalej rozširovať spoluprácu.



Letecká linka s označením Gulf Air flight GF972, čo je odkaz na smerové telefónne číslo Izraela, odštartovala z bahrajnského hlavného mesta Manáma do metropoly židovského štátu Tel Aviv, uvádza webová stránka FlightRadar24.



Delegáciu vedie bahrajnský minister zahraničných vecí Abdallatíf bin Rášid az-Zajání. Na palube je aj americký vyslanec pre Blízky východ Avi Berkowitz.



Bahrajn a Spojené arabské emiráty nastolili oficiálne vzťahy s Izraelom na základe dohody, ktorú sprostredkovali USA. Dohoda bola podpísaná v Bielom dome 15. septembra. Sudán medzitým oznámil, že aj on formálne potvrdí svoje vzťahy s Izraelom, svojím niekdajším nepriateľom.



Návšteva bahrajnskej delegácie sa koná v rovnakom čase ako návšteva amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, ktorý spolu so svojím bahrajnským náprotivkom absolvuje trilaterálne stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Gulf Air spustila prevádzku v roku 1950 ako jedna z prvých komerčných leteckých spoločností na Blízkom východe, uvádza sa na jej webovej stránke. V súčasnosti je veľkým medzinárodným prepravcom s destináciami v 27 krajinách.