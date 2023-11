Do Izraela pricestoval nový americký veľvyslanec, ortodoxný žid J. Lew

Tel Aviv 3. novembra (TASR) - Do Izraela v piatok pricestoval novovymenovaný veľvyslanec Spojených štátov Jack Lew, aby sa ujal funkcie, ktorá bola neobsadená od júla. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Jack Lew, ktorý vo štvrtok zložil prísahu, priletel do Izraela spoločne s ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Nový veľvyslanec, 68-ročný ortodoxný Žid, má v najbližších dňoch predložiť poverovacie listiny izraelskému prezidentovi Jicchakovi Herzogovi.



Spojené štáty sú najbližším spojencom Izraela, avšak po júlovom odchode veľvyslanca Toma Nidesa mali tento post v Izraeli neobsadený.



Blinken pricestoval do Izraela v piatok, zámerom jeho cesty je dosiahnuť minimalizáciu dosahov vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas na civilistov v pásme Gazy. Ide už o jeho druhú návštevu Blízkeho východu od vypuknutia vojny.



Americký prezident Joe Biden prisľúbil plnú podporu a zvýšenie vojenskej pomoci Izraelu pre jeho vojenské ťaženie v Gaze, vyjadril však aj súcit s utrpením Palestínčanov.



Pri útokoch Hamasu 7. októbra zahynulo podľa izraelských predstaviteľov 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Pri odvetných izraelských úderoch na ciele Hamasu v pásme Gazy zahynulo podľa ministerstva zdravotníctva na palestínskom území ovládanom Hamasom viac ako 9000 ľudí vrátane viac ako 3700 detí.