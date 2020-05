Do Izraela pricestoval Pompeo, v Predjordánsku zastrelili Palestínčana

Jeruzalem/Hebron 13. mája (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili v stredu v okupovanom Predjordánsku mladého Palestínčana. Stalo sa tak v deň, keď na návštevu Izraela pricestoval šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, informovala agentúra AFP.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva k zastreleniu 15-ročného tínedžera došlo neďaleko mesta Hebron v južnej časti Predjordánska.



Mladíka zasiahli do hlavy izraelskí vojaci v utečeneckom tábore al-Fawar. Stalo sa tak počas násilností, pri ktorých utrpeli zranenia aj ďalší štyria Palestínčania.



Izraelská armáda uviedla, že správu palestínskeho ministerstva ešte preveruje.



Šéf americkej diplomacie pricestoval do Izraela deň pred nástupom novej izraelskej vlády, ktorú vytvoril dlhoročný premiér Benjamin Netanjahu so svojím hlavným rivalom Bennym Gancom. V stredu Pompeo absolvuje v Jeruzaleme stretnutie s oboma budúcimi koaličnými partnermi.



Pompeo pristál v stredu ráno na letisku Bena Guriona pri Tel Avive, odkiaľ pokračoval v ceste do Jeruzalema. Pri prílete mal na tvári rúško vo farbách americkej vlajky. Ide o prvého zahraničného štátnika, ktorý navštívil krajinu od januára, keďže Izrael následne uzavrel svoje hranice pre pandémiu koronavírusu.



Aj pre Pompea je to prvá zahraničná cesta od druhej polovice marca, keď cestovanie pre pandémiu prerušil. Americký minister dostal výnimku z povinnej dvojtýždňovej karantény, ktorej sa v Izraeli musia podrobiť všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia.



Pompeo má s Netanjahuom a Gancom rokovať o boji proti koronavírusu a o "regionálnych záležitostiach súvisiacich so zhubným vplyvom Iránu", uviedla hovorkyňa amerického rezortu diplomacie.



Podľa agentúry AFP je Pompeova návšteva Jeruzalema symbolickým vyjadrením podpory novej izraelskej vláde, ktorá by mala ukončiť dlhodobú politickú krízu v krajine. V Izraeli sa za obdobie vyše jedného roka konali tri parlamentné voľby s nejednoznačným výsledkom.



V súlade s koaličnou dohodou by mal byť prvých 18 mesiacov pôsobenia kabinetu premiérom Netanjahu. V októbri 2021 by ho mal na čele vlády vystriedať Ganc.