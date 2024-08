Veliteľ americkej armády generál Kurilla pricestoval do Izraela

Jeruzalem 5. augusta (TASR) - Do Izraela v pondelok pricestoval veliteľ Ústredného veliteľstva americkej armády (CENTCOM) generál Michael Kurilla. Jeho cesta sa koná v čase rastúcich obáv z vojny na Blízkom východe. S odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej armády o tom informovala agentúra AFP.



Kurilla sa medzičasom stretol s hlavným veliteľom izraelskej armády generálporučíkom Hercim Halevim, s ktorým posúdili bezpečnostné a strategické otázky, ako aj spoločné prípravy v rámci reakcie na hrozby na Blízkom východe.



AFP pripomenula, že Spojené štáty na podporu Izraela vyslali do regiónu ďalšie stíhačky a bojové lietadlá. Ide o reakciu na vyhrážky Iránu a libanonskej organizácie Hizballáh, že pomstia zabitie politického šéfa palestínskeho hnutia Hamas Ismáíla Haníju a veliteľa Hizballáhu Fuáda Šukra. Obaja boli zabití minulý týždeň - Haníja v Teheráne a Šukr v Bejrúte.



Izrael sa prihlásil k zodpovednosti za Šukrovo zabitie, ale k vražde Haníju, z ktorej ho obvinil Irán, sa nevyjadril.



S Kurillom sa stretol aj izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý príchod amerického generála označil za "priame pretavenie americkej podpory Izraela do činov".



Izraelská armáda uviedla, že Galant a Kurilla diskutovali o spôsoboch "rozšírenia medzinárodnej koalície, ktorá čelí agresívnym aktivitám Iránu a jeho spojencov proti Izraelu a destabilizácii Blízkeho východu".



Nemenovaný európsky diplomat v Tel Avive medzitým podľa AFP vyhlásil, že diplomatické spoločenstvo očakáva "pomerne pokročilú" koordináciu Iránu a jeho spojencov pri reakcii na útoky na Haníju a Šukra. Doplnil však, že to neznamená, že "dôjde k simultánnej reakcii zo všetkých frontov". Spresnil súčasne, že paralelne sa pokračuje v úsilí o zmiernenie rétoriky a deeskaláciu situácie.



"Sú tu prítomné všetky prvky gréckej tragédie: aktéri, ktorí nechcú vojnu, ale nechávajú sa strhnúť vlastnou dynamikou, vlastným postojom a vlastnou agresívnou rétorikou, a to na oboch stranách," povedal zdroj. Doplnil, že diplomati zainteresovaných vyzývajú, aby sa prestali zahrávať s ohňom, pretože "riziko vzplanutia je vyššie ako kedykoľvek od 7. októbra."



Irán minulý týždeň deklaroval, že nechce eskalovať napätie v regióne Blízkeho východu, ale je presvedčený o tom, že musí potrestať Izrael, aby zabránil ďalšej nestabilite.