Do Izraela sa vracia skupina rukojemníkov unesených Hamasom

Jeruzalem 28. novembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok podvečer v Gaze odovzdalo delegátom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) piatu skupinu rukojemníkov unesených z juhu Izraela do palestínskeho Pásma Gazy. S odvolaním sa na nemenovaných egyptských predstaviteľov o tom informoval denník The Wall Street Journal.



Agentúra AP neskôr zverejnila oznámenie izraelskej armády, podľa ktorého skupina 12 rukojemníkov vrátane dvoch cudzích štátnych príslušníkov prepustených Hamasom opustila Gazu smerom do Egypta, odkiaľ ich prevezú do Izraela.



Medzi oslobodenými izraelskými rukojemníkmi je deväť žien a jedna maloletá osoba. Jeden z prepustených Izraelčanov má aj rakúske občianstvo a ďalší dvaja majú i argentínske občianstvo, dodal denník The Times of Israel (TOI), podľa ktorého sa na slobodu dostal aj jeden občan Filipín.



Výmenou za týchto rukojemníkov Izrael neskôr v utorok prepustí 30 palestínskych väzňov, hovorí hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.