Do Izraela sa vráti poľský veľvyslanec

Varšava/Tel Aviv 22. marca (TASR) - Tel Aviv a Varšava sa dohodli na návrate poľského veľvyslanca do Izraela, oznámil izraelský šéf diplomacie Eli Cohen. Ako píše agentúra AFP, tento krok bol oznámený dva roky po tom, čo medzi oboma krajinami došlo k sporu ohľadom majetkových nárokov z obdobia druhej svetovej vojny.



"Prišiel som sem obnoviť vzťah medzi našimi krajinami," povedal Cohen novinárom vo Varšave, kde sa stretol so svojím poľským rezortným partnerom Zbigniewom Rauom. "Teší ma, že sme sa dohodli na návrate poľského veľvyslanca do Izraela," povedal Cohen s tým, že tento krok "umožní obnovenie prebiehajúcej diplomatickej práce".



Meno poľského veľvyslanca, ani to, kedy odcestuje do Izraela, ohlásené nebolo.



Už vlani v júli bol vo funkcii schválený nový izraelský veľvyslanec v Poľsku Jakov Livne v rámci zmiernenia vzťahov medzi oboma krajinami. Izraelský prezident Jicchak Hercog vtedy na Twitteri napísal, že ide o "významný prvý krok v progrese v izraelsko-poľských vzťahoch". Zároveň dodal, že v Izraeli teraz očakáva nového poľského veľvyslanca.



Obe krajiny odvolali svojich veľvyslancov v auguste 2021 po tom, čo Poľsko schválilo zákon, ktorý sťažil uplatnenie práv na majetok zabavený počas druhej svetovej vojny. Preživším holokaustu tento zákon obmedzil nárok na reštitúcie majetku skonfiškovaného bývalým komunistickým režimom. Varšava vtedy uviedla, že zákon posilní istotu na trhu s nehnuteľnosťami. Jeho kritici však tvrdia, že je nespravodlivý pre legitímnych žiadateľov vrátane tých, ktorí prežili holokaust, ako aj ich rodín.



Poľsko a Izrael v stredu tiež podpísali dohodu o obnove ciest izraelskej mládeže do Poľska, ktorých cieľom boli aj bývalé nacistické koncentračné tábory. Tieto exkurzie organizované izraelským ministerstvom školstva boli pozastavené od minulého roku.



Varšava totiž namietala voči tomu, že počas návštev žiakov ich sprevádzali ozbrojené bezpečnostné sily. Poukázala na to, že keď sú izraelskí študenti vo Francúzsku či Nemecku, neplatia tam podobné opatrenia. Táto skutočnosť podľa Varšavy mohla navodzovať dojem, že im v Poľsku hrozí väčšie nebezpečenstvo.



Rau v stredu povedal, že "Poľsko dokázalo, že je bezpečnou krajinou... a preto nie je počas bežných situácií potrebná posilnená bezpečnosť". Dodal, že teraz bude na zodpovednosti Varšavy, aby zaistilo bezpečnosť izraelskej mládeže počas návštev Poľska.