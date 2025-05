Do Izraela sa vrátili pozostatky vojaka, ktorý zahynul v roku 1982

Jeruzalem 11. mája (TASR) — Izraelskej armáde sa v spolupráci s tajnou službou Mosad v rámci „špeciálnej operácie“ podarilo vyzdvihnúť pozostatky izraelského vojaka Zviho Feldmana, ktorý zahynul v júni 1982 počas prvej libanonskej vojny. Oznámil to v nedeľu izraelský premiér Benjamin Netanjahu, informovali agentúry AFP a DPA.



Izraelská armáda uviedla, že Feldmanovo telo sa našlo „v srdci Sýrie“ a bolo prevezené do Izraela. Podľa Mosadu sa podarilo získať informácie, kde sa Feldmanove pozostatky nachádzajú.



Feldmanove pozostatky boli identifikované pomocou testov DNA. O ich nájdení informoval jeho príbuzných priamo Netanjahu. Podrobnosti o priebehu prevozu nie sú známe.



Feldman bol nezvestný od bitky medzi izraelskými a sýrskymi silami, ku ktorej došlo v júni 1982 pri dedine Sultán Jakúb nachádzajúcej sa v libanonskom údolí Bikáa neďaleko hraníc so Sýriou.



Pred šiestimi rokmi sa podarilo dostať do Izraela pozostatky druhého vojaka, ktorý v tom čase tiež zahynul. V tom čase pomáhalo Izraelu pri hľadaní pozostatkov vojaka Rusko. Podľa ruského prezidenta Vladimira Putina pozostatky objavili ruské špeciálne jednotky počas operácie v Sýrii. Izrael zrejme na oplátku prepustil dvoch sýrskych väzňov.