Do jazera Balaton sa zrútil policajný vrtuľník, posádka prežila

Budapešť 7. septembra (TASR) - Do vôd maďarského jazera Balaton sa vo štvrtok zrútil policajný vrtuľník. Stalo sa to zhruba 300 metrov od brehu pri obci Balatonszéplak. Dvojčlennú posádku, ktorá neutrpela vážnejšie zranenia, zachránila loď, ktorá sa nachádzala poblíž, uviedla polícia na svojej webovej stránke police.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa polície bol vrtuľník Leteckej služby Pohotovostnej polície na plánovanom cvičení. O 14.44 h sa z doposiaľ neznámych príčin ľahký pozorovací vrtuľník MD 500E americkej výroby zrútil do jazera.



Server rtl.hu uviedol, že stroj sa po páde potopil. Okolnosti prípadu polícia vyšetruje.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)