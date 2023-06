Do juhokórejského prístavu priplávala americká jadrová ponorka

Soul 16. júna (TASR) - Americká jadrová ponorka v piatok priplávala do juhokórejského prístavného mesta Pusan. Ide o súčasť spoločnej reakcie Washingtonu a Soulu na rastúce hrozby zo Severnej Kórey, uviedla juhokórejská armáda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Americká jadrová ponorka USS Michigan s riadenými strelami priplávala do Busanu prvýkrát za uplynulých šesť rokov. Ide o súčasť dohody, ktorú lídri USA a Južnej Kórey podpísali v apríli.



Obe krajiny chcú takýmito krokmi posilniť svoje bojové schopnosti a vzájomnú spoluprácu, aby vedeli čeliť rastúcim hrozbám zo Severnej Kórey.



Ponorka USS Michigan meria 171 metrov a má výtlak 18.000 ton. Dokáže niesť 150 rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk proti pozemným i námorným cieľom v okruhu 2500 kilometrov, priblížila juhokórejská armáda.



Severná Kórea vo štvrtok vykonala ďalšiu zo série skúšok balistických rakiet, ktoré jej však zakazujú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Do Japonského mora odpálila dve balistické rakety.



Vzťahy Južnej Kórey a KĽDR sú najhoršie za posledné roky. Severokórejský vodca Kim Čong-un v uplynulom období vyhlásil svoju krajinu za "nezvratnú" jadrovú veľmoc a vyzval zbrojársky priemysel na zvýšenie produkcie.



Soul na severokórejské zbrojné testy reagoval posilnením spolupráce so Spojenými štátmi. Obe krajiny pravidelne usporadúvajú veľké spoločne vojenské cvičenia, čo KĽDR považuje za nácvik invázie.