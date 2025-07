Do juhosýrskeho mesta Suwajdá dorazil konvoj s humanitárnou pomocou

Damask 20. júla (TASR) - Do juhosýrskeho mesta Suwajdá v nedeľu vstúpil prvý konvoj s humanitárnou pomocou pre miestne prevažne drúzske obyvateľstvo. Informoval o tom predstaviteľ organizácie Červený polmesiac, ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa hovorcu Sýrskeho Červeného polmesiaca budú nasledovať aj ďalšie konvoje s pomocou.



Prvý konvoj do mesta Suwajdá dorazil „v koordinácii s vládnymi orgánmi a miestnymi úradmi v meste,“ uviedol hovorca. Dodal, že 32 vozidiel priviezlo základné potreby vrátane potravín, liekov a zdravotníckeho materiálu, palivo, ale aj vrecia na mŕtve telá.



AFP doplnila, že jej fotograf hlásil, že márnica v hlavnej nemocnici mesta Suwajdá už vyčerpala svoje kapacity na uskladnenie tiel, takže mŕtvi z nedávnych bojov ležali aj na zemi pred budovou.



Sýrske ministerstvo zahraničných vecí súčasne informovalo, že do mesta Suwajdá nebol vpustený konvoj viac ako 40 nákladných áut s humanitárnou pomocou, vyslaný sýrskou vládou. Ministerstvo spresnilo, že konvoju prehradili cestu jednotky lojálne duchovnému vodcovi drúzov šejkovi Hikmatovi Hidžrímu.



Sýrske úrady Hidžrího ostro kritizovali po tom, čo vyzval na medzinárodnú ochranu pre drúzov a obrátil sa na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s prosbou o pomoc v konflikte s beduínskymi ozbrojencami.



Vo svojom nedeľnom vyhlásení Hidžrí privítal „všetku humanitárnu pomoc prichádzajúcu do postihnutej provincie Suwajdá prostredníctvom medzinárodných organizácií a orgánov“. Vyzval aj na „okamžité ukončenie brutálneho útoku na provinciu Suwajdá a zastavenie dezinformačných kampaní..., ktorých cieľom je podnecovať násilie a nenávisť“.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. Podľa najnovšej bilancie Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) si ozbrojené potýčky medzi nimi vyžiadali vyše 1000 obetí.



Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu v provincii Suwajdá vyhlásil prímerie a zopakoval svoj sľub, že nové vedenie Sýrie bude chrániť etnické a náboženské menšiny.



SOHR v nedeľu uviedlo, že krehké prímerie sa rešpektuje. Kontrolu nad mesto opäť získali drúzski bojovníci. V provincii sú rozmiestnené aj vládne bezpečnostné sily.