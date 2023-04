Do Južnej Kórey pripláva americká ponorka

Washington 26. apríla (TASR) — Do Južnej Kórey prvýkrát po 40 rokoch pripláva americká ponorka vybavená balistickými raketami schopnými niesť jadrové hlavice. Kedy sa tak stane, nie je známe. Informovali o tom v stredu agentúry AP a AFP s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA.



Tento krok má byť oficiálne oznámený počas stredajšej schôdzky prezidentov USA a Južnej Kórey Joea Bidena a Jun Sok-jola v Bielom dome ako súčasť opatrení na posilnenie spoločného obranného štítu oboch krajín.



Podľa popredného amerického činiteľa citovaného agentúrou Reuters majú tieto kroky posilniť stratégiu odstrašovania v reakcii na agresívne nukleárne aktivity Severnej Kórey. Opatrenia tohto druhu boli podľa neho naposledy prijímané v časoch, keď kulminovala studená vojna medzi východným a západným blokom.



Avizované kroky majú byť zakotvené v tzv. Washingtonskej deklarácii, ktorú obaja prezidenti podpíšu počas stredajšieho stretnutia. Ich súčasťou bude aj zintenzívnenie výmeny informácii a plánovania, spoločného výcviku, cvičení a simulácii, ako aj pravidelné misie bombardérov a lietadlových lodí.



Viacerí predstavitelia USA, ktorí nechceli byť menovaní, uviedli, že sa neplánuje rozmiestnenie amerických jadrových zbraní na území Južnej Kórey. Soul tiež v rámci Washingtonskej deklarácie ubezpečí, že nemá v úmysle vybudovať svoj vlastný nukleárny arzenál.



"Máme v úmysle podniknúť kroky k tomu, aby bol náš odstrašujúci arzenál viditeľnejší, a to prostredníctvom pravidelného nasadzovania strategických prostriedkov vrátane príchodu jadrových balistických ponoriek do Južnej Kórei, k čomu nedošlo od začiatku 80. rokov 20. storočia," uviedol nemenovaný americký činiteľ citovaný AFP.



O pripravovaných opatreniach bola vopred informovaná aj Čína ako hlavný spojenec KĽDR, aby sa predišlo možnému napätiu s Pekingom.