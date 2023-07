Do Južnej Kórey priplávala ďalšia americká ponorka s jadrovým pohonom

Soul 24. júla (TASR) - Do Južnej Kórey v pondelok dorazila druhá americká ponorka s jadrovým pohonom USS Annapolis. Minulý týždeň Spojené štáty do tejto krajiny vyslali jadrovú ponorka USS Kentucky vyzbrojenú jadrovými hlavicami. TASR správu prevzala z agentúry AP.



USS Annapolis priplávala do prístavu na ostrove Čedžu južne od Kórejského polostrova. Táto ponorka je primárne určená na ničenie nepriateľských lodí a ponoriek. Jej pohon zabezpečuje jadrový reaktor, vyzbrojená je však len konvenčnými zbraňami, píše AP. V Čedžu zakotvila s cieľom doplniť zásoby. Hovorca vojenského námorníctva Južnej Kórey uviedol, že armády USA a Kórey rokujú o usporiadaní cvičení s účasťou tohto plavidla.



USS Kentucky zakotvila minulý pondelok (17. júla) v prístave Pusan na juhovýchode Kórey. Je to prvá ponorka vyzbrojená jadrovými hlavicami, ktorá od 80. rokov minulého storočia zakotvila v Južnej Kórei.



Severokórejské ministerstvo obrany v reakcii uviedlo, že príchod tejto ponorky môže KĽDR považovať za dôvod na použitie jadrovej zbrane proti tomuto plavidlu. Severná Kórea v sobotu (22. júla) ráno vypálila niekoľko balistických striel do Žltého mora medzi Čínou a Kórejským polostrovom.