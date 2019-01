Do Kábulu pricestoval osobitný vyslanec USA pre mierový proces

Khalilzad pricestoval do Afganistanu po tom, ako navštívil Indiu, Spojené arabské emiráty a Čínu.

Kábul 15. januára (TASR) - Do afganskej metropoly Kábul pricestoval v utorok osobitný vyslanec Spojených štátov pre mierový proces v Afganistane Zalmay Khalilzad. Oznámilo to americké veľvyslanectvo v Kábule.



Khalilzad pricestoval do Afganistanu po tom, ako navštívil Indiu, Spojené arabské emiráty a Čínu.



V Kábule sa Khalilzad stretne s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním, premiérom Abdulláhom Abdulláhom a ďalšími politickými predstaviteľmi, s ktorými bude diskutovať o ďalších krokoch v úsilí USA o uľahčenie mierového procesu "vedeného Afganistanom", uviedlo americké veľvyslanectvo vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.



Khalilzad ešte v decembri vyhlásil, že jediným riešením konfliktu v Afganistane je spoločná dohoda všetkých strán o politickej budúcnosti krajiny.