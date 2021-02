Do Kábulu prišlo z Nemecka 26 deportovaných azylantov

Kábul 10. februára (TASR) - Dvadsaťšesť mužov pricestovalo v stredu skoro ráno po deportácii z Nemecka do Kábulu. Podľa agentúry DPA to oznámil zdroj z afganského ministerstva pre utečencov a repatriáciu.



Charterový let pristál na miestnom letisku o 06.35 h miestneho času (01.05 h SEČ). Od decembra 2016 je to v poradí už 36. deportačný let z Nemecka do Afganistanu. Celkovo sa tak odvtedy vrátilo do vlasti 989 neúspešných žiadateľov o azyl.



Ide o veľmi kontroverznú tému vzhľadom na to, že - ako tvrdia kritici - je príliš nebezpečné posielať uchádzačov o azyl späť do tejto vojnou sužovanej krajiny. Svoju daň si od civilistov vyberajú takmer každodenné útoky Talibanu a v Afganistane je aktívny aj Islamský štát.



Napriek tomu, že sa už začali mierové rokovania, spory medzi Talibanom a afganskou vládou stále pokračujú a bezpečnostná situácia sa zhoršuje. Rozhovory viaznu a obe bojujúce strany sa pripravujú na ďalšie konflikty.



Afganistan je bojovým poľom už štyri desaťročia. K pravidelným zrážkam na celom území krajiny či k cielenému zabíjaniu a bombovým útokom v Kábule dochádza v súčasnom období takmer denne. Za posledných deväť dní otriaslo rôznymi časťami hlavného mesta, kde v stredu pristálo lietadlo s deportovanými, najmenej 16 bombových útokov.



Navyše, životné podmienky v krajine ležiacej na pomedzi južnej a strednej Ázie ešte viac zhoršuje koronavírusová pandémia. Organizácia Spojených národov upozorňuje, že tento rok bude v dôsledku covidovej epidémie a vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu potrebovať pomoc 18 miliónov Afgancov.