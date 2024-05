Do Kambodže priplávali dve čínske vojnové lode na vojenské cvičenie

Sihanoukville 19. mája (TASR) - Dve čínske vojnové lode zakotvili v nedeľu v Kambodži v rámci doteraz najväčšieho spoločného vojenského cvičenia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Cvičná loď Čchi-ťi-kuang a obojživelná vojnová loď Ťing-kang-šan zakotvili v pobrežnom meste Sihanoukville v rámci 15 dní pozemných a námorných cvičení. Zapojí sa do nich 760 čínskych vojakov spolu s približne 1300 Kambodžanmi a 11 kambodžskými plavidlami.



Na lodi Čchi-ťi-kuang bol pri vstupe do prístavu transparent s nápisom "Prineste mier a priateľstvo na stretnutie s dobrými priateľmi". "Sme železní priatelia," povedal novinárom na pobreží čínsky veľvyslanec Wang Wen-tchien.



Kambodža je dlhodobo oddaným spojencom Číny a získala investície v hodnote miliárd dolárov. Washington sa obáva, že Peking bude využívať modernizovanú kambodžskú námornú základňu Ream, aby rozšíril svoj vplyv v regióne.



Čína financujej jej obnovu v blízkosti prístavného mesta Sihanoukville, ktorá bola pôvodne postavená čiastočne z amerických zdrojov. Minulý rok kambodžskí predstavitelia popreli, že by nové 363-metrové mólo v Reame malo slúžiť na kotvenie lietadlových lodí.



"Tam, kam ide čínske námorníctvo, prinášame priateľstvo, prinášame spoluprácu, nič iné," povedal veľvyslanec Wang v odpovedi na otázku týkajúcu sa obáv z rastúceho vplyvu Pekingu.



Na štvrtkovom začiatku cvičení čínska armáda predviedla svoj vojenské zariadenia vrátane takzvaných "robodogov" – diaľkovo ovládaných štvornohých robotov s automatickými puškami na chrbte.