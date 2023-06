Do kameňa v rímskom Koloseu turista vyryl meno svojej priateľky

Rím 27. júna (TASR) - Taliansku verejnosť pobúril turista, ktorý v rímskom Koloseu vyryl do kameňa meno svojej priateľky. Videozáznam z jeho činu sa v pondelok dostal na sociálne siete, kde si vyslúžil kritiku. Odsúdil ho aj taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Je mimoriadne hanebné a prejavom veľkého nedostatku kultúry, keď turista poškodzuje jedno z najznámejších miest na svete, časť historického dedičstva," povedal Sangiuliano. Zároveň vyjadril vieru v to, že vinník bude nájdený a potrestaný.



Pred niekoľkými rokmi dostal ruský turista za podobný čin pokutu 20.000 eur. Najnovší neznámy vandal by podľa talianskych médií mohol v prípade dolapenia čeliť obdobnej pokute.



Rímske Koloseum postavili v rokoch 70 až 80 n. l. Tento najväčší amfiteáter na svete využívali starovekí rímski cisári na verejné popravy a vtedajšie krvavé, divácky atraktívne športy, ako boli gladiátorské zápasy či boje s divými zvieratami - to všetko pred davom až 50.000 ľudí. Koloseum v súčasnosti každoročne navštívi približne milión turistov.