Do Kanady sa vrátili kontajnery s odpadom vyvezeným na Filipíny

Vancouver 29. júna (TASR) - Loď naložená 69 kontajnermi s tonami odpadu dovezeného z Kanady na Filipíny priplávala v sobotu do Vancouveru, čím sa ukončil niekoľko rokov trvajúci diplomatický spor oboch krajín, ktorý poukázal aj na rastúcu nespokojnosť ázijských štátov s tým, že sa stávajú skládkou odpadov z celého sveta.



Ako informovala agentúra AFP, odpad dovezený z Filipín zlikvidujú v jednej z kanadských spaľovní.



Konflikt sa datuje do roku 2013 a 2014, keď súkromná spoločnosť z kanadskej provincie Ontário prepravila na Filipíny kontajnery s odpadom označeným ako recyklovateľné plasty.



V kontajneroch bola však v skutočnosti zmes papiera, plastov, elektroniky a odpadu z domácností, vrátane kuchynského a použitých plienok. Filipínske zákony však dovoz zmesového odpadu zakazujú.



Časť odpadu dovezeného pred rokmi z Kanady zlikvidovali na Filipínach, ale zvyšok bol celé roky uskladnený v miestnych prístavoch.



Problém s ním roky komplikoval bilaterálne vzťahy, ktoré sa v apríli vyostrili ešte viac, keď filipínsky prezident Rodrigo Duterte pohrozil, že Kanade "vyhlási vojnu", ak si odpad neprevezme.



Kanada síce odpad do Dutertem stanoveného termínu - 15. mája - neprevzala, ale oznámila, že si najala dopravnú spoločnosť, ktorá by do konca júna mala odviezť kanadský odpad z Filipín.



Problém so skládkami odpadu v krajinách juhovýchodnej Ázie trvá odvtedy, čo Čína prestala zo zahraničia prijímať väčšinu recyklovateľného odpadu.



Obrovské množstvo odpadového plastu sa odvtedy presmerovalo do juhovýchodnej Ázie, vrátane Malajzie, Indonézie a - v menšej miere - i na Filipíny.