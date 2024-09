Do kancelárií vo veľkých nemeckých mestách sa vracajú zamestnanci

Berlín 21. septembra (TASR) - Do kancelárií vo veľkých nemeckých mestách sa čoraz častejšie vracajú zamestnanci, aj keď ich počet stále nedosiahol úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Ukázal to tento týždeň prieskum realitnej spoločnosti Jones Lang LaSalle (JLL). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa výsledkov prieskumu zamestnanci firiem v Berlíne, Hamburgu, Mníchove, Kolíne nad Rýnom, vo Frankfurte nad Mohanom, v Düsseldorfe a Stuttgarte pracujú v kanceláriách približne 3,6 dňa v týždni. To je viac ako priemer 3,2 dňa v týždni v roku 2023, ale menej než štyri dni, ktoré odpracovali v kanceláriách pred pandémiou.



Miera obsadenosti kancelárií v uvedených siedmich mestách je teraz 72 %, čo je stále menej než 79 % pred tým, ako pandémia v roku 2020 ochromila globálnu ekonomiku a zmenila pracovné návyky miliónov nemeckých zamestnancov schopných pracovať z domu.



Mnohé firmy sa až teraz snažia prilákať alebo prinútiť zdráhajúcich sa zamestnancov k návratu do kancelárií. Amazon napríklad tento týždeň nariadil svojim zamestnancom na celom svete, aby sa vrátili do kancelárií.



"V Nemecku návrat do kancelárie naberá na obrátkach a čoraz viac spoločností si stanovuje pevný počet pracovných dní v kancelárskych budovách," povedal Helge Scheunemann z JLL.



Tento trend je badateľný v rôznych odvetviach vrátane IT sektora. JLL však neočakáva "úplný návrat ku kompletnému týždňu v kancelárii v krátkodobom až strednodobom horizonte".



Scheunemann sa domnieva tiež, že "v najbližších rokoch bude diskusia o práci na diaľku nahradená intenzívnejšou debatou o štvordňovom pracovnom týždni".



Štúdia JLL je v rozpore so zisteniami mníchovského inštitútu Ifo, ktorý začiatkom tohto mesiaca uviedol, že "napriek volaniu firiem po návrate do kancelárií sa zaviedla pravidelná práca z domu".



Správa JLL bola založená na prieskume medzi 1530 kancelárskymi pracovníkmi v siedmich mestách v júni.