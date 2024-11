Do katedrály Notre Dame po 5 rokoch vrátili sochu Parížskej Panny

Paríž 16. novembra (TASR) - Stredovekú sochu Panny Márie s jezuliatkom, tzv. Parížsku Pannu, vrátili v piatok večer do katedrály Notre Dame v Paríži, ktorú pred piatimi rokmi zdevastoval ničivý požiar, informuje TASR podľa agentúry AP.



Približne dva metre vysoká kamenná socha Panny Márie držiacej malého Ježiša zostala po požiari z 15. apríla 2019 akoby zázrakom nepoškodená a vyslúžila si tak prezývku "Stabat Mater" - stojaca Matka - na znak toho, že odolala deštrukcii.



Sochu preniesli ulicami Paríža pozdĺž rieky Seina z kostola Saint-Germain l'Auxerrois v susedstve Louvru, kde po požiari našla útočisko. Na procesii sa zúčastnili stovky ľudí, ktorí v rukách držali sviečky. Na nádvorí katedrály soche obklopenej kvetmi požehnal parížsky arcibiskup Laurent Ulrich.



Socha pôvodne pochádza z kaplnky Saint-Aignan na ostrove Île de la Cité v strede Paríža a datuje sa do polovice 14. storočia. Do gotickej katedrály Notre Dame ju presunuli v roku 1818. Niekoľkokrát tam bola premiestňovaná na rôzne miesta, až ju napokon v roku 1855 natrvalo umiestnili oproti juhovýchodnému stĺpu katedrály.



Ceremónia prenesenia sochy je súčasťou príprav na veľké otvorenie obnovenej katedrály Notre Dame pre verejnosť, ktoré je naplánované a 8. decembra, píše AP.