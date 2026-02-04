< sekcia Zahraničie
Do kín prichádza film o skupine Wings, ale iba na jednu noc
Okrem samotného filmu bude súčasťou každého premietania v kinách aj bonusový rozhovor medzi McCartneym a režisérom Morganom Nevillom.
Autor TASR
Londýn 4. februára (TASR) - Do kín prichádza celovečerný dokumentárny film o britskej skupine Wings Paula McCartneyho. Diváci si ho však budú môcť pozrieť na striebornom plátne iba jediný večer, a to 19. februára, informuje magazín NME.
Dokument „Paul McCartney: Man on the Run“ sa zameriava na hudobníkov život po rozpade The Beatles, keď so svojou medzičasom zosnulou manželkou Lindou založil novú formáciu Wings. Snímka sa po kinopremiére objaví 27. februára v programovej ponuke americkej streamovacej služby Amazon Prime Video.
Okrem samotného filmu bude súčasťou každého premietania v kinách aj bonusový rozhovor medzi McCartneym a režisérom Morganom Nevillom. Podľa tlačového vyhlásenia dokument zachytáva McCartneyho „prechodné desaťročie po rozpade The Beatles a vzostup jeho novej skupiny Wings“.
„Prostredníctvom úžasných archívnych záberov, výnimočných fotografií Lindy McCartneyovej, rozhovorov s Paulom, Lindou, Mary a Stellou McCartneyovými, viacerými členmi kapely Wings, Seanom Ono Lennonom, Mickom Jaggerom, Chrissie Hyndeovou a ďalšími film skúma túto dobu mimoriadne citlivým spôsobom,“ píše sa v správe.
V januári bola zverejnená upútavka na film, v ktorej McCartney podrobne opisuje svoje pocity po odchode z The Beatles v roku 1970 a poznamenáva: „Bol som veľmi deprimovaný, ale mal som veľké šťastie, lebo som mal Lindu.“
Trailer tiež ukazuje cestu skupiny Wings od jej ťažkých začiatkov s debutovým albumom „Wild Life“ až po kritikmi oceňovaný tretí album „Band on the Run“. Dokument obsahuje intímne zábery zo zákulisia turné Wings, ako aj ďalšie vzácne, doteraz nezverejnené materiály vrátane tých filmových a hudobných.
