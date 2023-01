Do kín v Číne sa po prestávke vrátia filmy spoločnosti Marvel

Peking 18. januára (TASR) - Do čínskych kín sa po štvorročnej prestávke vrátia filmy americkej spoločnosti Marvel. Ako prvá bude 7. februára uvedená snímka Čierny Panter: Navždy Wakanda a 17. februára film Ant-Man a Wasp: Quantumania. V stredu to oznámili predstavitelia Marvel Studios. TASR správu prevzala z agentúry AFP a spravodajskej stanice BBC.



Zahraničné filmy sú v Číne prísne regulované. Tamojšia vláda každoročne určuje presný počet zahraničných snímok, ktoré môžu byť uvedené do čínskych kín. Populárne filmy spoločnosti Marvel sa v Číne nepremietali od júla 2019, keď bola predstavená snímka Spider-man: Bez domova.



Čínsky úrad pre kontrolu filmov, ktorý v súčinnosti s oddelením propagandy vládnucej komunistickej strany, rozhoduje o uvedení zahraničných filmov na tamojší trh, nevysvetlil, prečo sa v krajine "marvelovky" nemohli premietať.



Spoločnosť Disney, ktorá je vlastníkom Marvel Studios, však v minulosti opakovanie odmietla požiadavky Pekingu, aby z niektorých svojich filmov - vrátane Eternals a Doctor Strange v mnohovesmíre šialenstva - odstránila odkazy na vzťahy osôb rovnakého pohlavia.



Stanica BBC pripomína, že pozastavenie premietania marveloviek v Číne spôsobilo spoločnosti Disney stratu príjmov vo výške stoviek miliónov dolárov. Prvý film o Čiernom Panterovi z roku 2018 totiž v Číne zarobil pre Disney 105 miliónov dolárov a snímka Ant-Man a Wasp z rovnakého roku dosiahla príjmy až 121 miliónov dolárov.