Nedela 26. apríl 2026
Do KĽDR pricestoval ruský minister obrany, Volodin sa stretol s Kimom

.
Ruský minister obrany Andrej Belousov. Foto: TASR/AP

Belousov plánuje rokovať s vedením KĽDR a vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi.

Autor TASR
Pchjongjang 26. apríla (TASR) - Po predsedovi dolnej komory ruského parlamentu Viačeslavovi Volodinovi pricestoval do Severnej Kórey (KĽDR) aj ruský minister obrany Andrej Belousov, oznámil v nedeľu jeho rezort. Volodin sa podľa agentúry TASS stretol v Pchjongjangu s vodcom KĽDR Kim Čong-unom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Belousov plánuje rokovať s vedením KĽDR a vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi. Okrem toho sa podľa ministerstva zúčastní na bližšie nešpecifikovaných slávnostných a spomienkových podujatiach. Ruské veľvyslanectvo v Pchjongjangu uviedlo, že ide o pracovnú návštevu.

Podľa správy agentúry TASS sa Volodin, ktorý do KĽDR pricestoval už v sobotu, „na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina“ v nedeľu zúčastní na slávnostnom otvorení muzeálneho komplexu venovaného pamiatke severokórejských vojakov padlých v zahraničných vojenských operáciách.

Severná Kórea podľa dostupných informácií vyslala na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15.000 vojakov s cieľom pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti. Predchádzalo tomu podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 v Pchjongjangu uzavreli Putin a Kim Čong-un.

Šéf Kremľa sa v nedeľu v telegrame pri príležitosti otvorenia zmieneného múzea podľa TASS poďakoval vojakom z KĽDR, ktorí sa zúčastnili na bojoch v Kurskej oblasti, a vzdal poctu padlým. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Rusko a KĽDR budú spolupracovať na posilňovaní svojho strategického partnerstva.

Juhokórejské a západné spravodajské služby v roku 2025 opakovane upozorňovali, že KĽDR vyslala do vojny proti Ukrajine stovky svojich vojakov. Okrem nich na strane Ruska údajne bojujú aj cudzinci z iných krajín vrátane Afričanov, ktorým náborári sľubovali prácu v Rusku, ale skončili na ukrajinskom fronte.
.

