Do klimatického štrajku sa zapojili aj vedci z Arktídy a Antarktídy

Berlín 29. novembra (TASR) - Viac ako 2400 miest v 157 krajinách sveta sa v piatok zapojilo do demonštrácií organizovaných hnutím Piatky pre budúcnosť, informovala agentúra AFP.



K piatkovým protestom sa pripojili aj špecialisti na klímu pôsobiaci v Arktíde a Antarktíde. Ide o vedcov z nemeckej výskumnej lode Polarstern, ktorá pôsobí v Arktíde, a z výskumnej stanice Neumayer v Antarktíde.



AFP dodala, že jednou z tém prejavov na zhromaždeniach v európskych mestách bolo aj vyhlásenie stavu klimatickej núdze v Európe, ktoré vo štvrtok veľkou väčšinou odhlasovali poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Uznesenie europarlamentu vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila úplné zosúladenie všetkých príslušných legislatívnych a rozpočtových návrhov s cieľom obmedziť globálne otepľovanie do 1,5 stupňa Celzia.



Kým veľká časť aktivistov vrátane Grety Thunbergovej najnovšie snahy europarlamentu ocenila, na demonštráciách v Nemecku ich hodnotili ako oneskorené.



Ďalšou témou prejavov na pochodoch bol aj dnešný Black Friday, keď maloobchodníci ponúkajú svojim zákazníkov tovar s vysokými zľavami.



"Veľké značky ponúkajú zľavy na spotrebný tovar, aby nás povzbudili kupovať veci, ktoré by sme si za normálnych okolností nekúpili. Musíme zmeniť tento neudržateľný model," deklarovali organizátori pochodov vo svojich vyhláseniach.



Krátko pred výročnou svetovou konferenciou OSN o zmene klímy (COP25), ktorá sa začne na budúci pondelok v Madride, organizátori pochodov kritizovali aj nečinnosť vlád krajín celého sveta pri ochrane životného prostredia.