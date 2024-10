Do komplexu prezidenta v Soule opäť dopadol balón s odpadkami z KĽDR

Soul 24. októbra (TASR) - Juhokórejské úrady v noci na štvrtok uviedli, že jeden zo severokórejských balónov s odpadkami dopadol do priestorov prezidentského komplexu v centre metropoly Soul. TASR informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Prezidentova ochranka uviedla, že v spadnutých odpadkoch sa nenachádzali žiadne nebezpečné predmety. Bezprostredne nebolo jasné, či bol prezident Jon Sok-jol v čase pristátia severokórejského balóna v komplexe.



Juhokórejské média informovali, že vo vypustených balónoch sa údajne nachádzali aj propagačné materiály kritické k prezidentovej manželke a poznamenali, že KĽDR nedávno začala používať technológiu GPS na presnejšie zhadzovanie balónov na určené miesta. Kórejská prvá dáma je už dlhšie kritizovaná za neprimerané prijímanie darov vrátane luxusnej kabelky.



Ide už druhý prípad, keď severokórejský balón dopadol do priestorov prezidentského komplexu. Podobná situácia sa udiala v júli, pričom tento incident vyvolal obavy o bezpečnosť kľúčových juhokórejských zariadení. Juhokórejskí predstavitelia vtedy uviedli, že odpadky neobsahovali žiadny nebezpečný materiál a nikto nebol zranený.



Od konca mája KĽDR vypustila do Južnej Kórey viac ako 5.000 balónov s odpadom ako odvetu na odosielane letákov s kritikou totalitného režimu na severe, ktoré z juhu vypustili aktivisti a severokórejskí prebehlíci.